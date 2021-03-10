Son dakika haberleri: Sandıklı'da tek katlı ahşap ev kül oldu
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Son dakika haberleri: Sandıklı'da tek katlı ahşap ev kül oldu

10.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:28
Son dakika haberleri: Sandıklı'da tek katlı ahşap ev kül oldu

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yangın çıkan tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yangın çıkan tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, Sandıklı Hisar Mahallesi Kızık Caddesi'nde, Mustafa Sarıtaş'a ait tek katlı bir evin çatı katında başlayan yangın, kısa sürede çatıyı tamamen sardı. Ev sakinleri yangını fark ederek durumu Sandıklı İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

OGEDAŞ tarafından evin elektriği kesilirken, itfaiye ekipleri tarafından çatıda yoğunlaşan yangına müdahale edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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