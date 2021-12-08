Sandıklı Belediyesinin voleybol turnuvası başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sandıklı Belediyesinin voleybol turnuvası başladı

Sandıklı Belediyesinin voleybol turnuvası başladı
AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Sandıklı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçen yıl ara verilen voleybol turnuvasını yeniden başlattı.

Sandıklı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçen yıl ara verilen Voleybol turnuvasını yeniden başlattı.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl yaptığı açıklamada, "Müdürlüklerimiz arasında olan koordinasyonu, birlik ve beraberliği arttırmak, yoğun mesai programı dışında personellerimize değişik bir aktivite olması sebebiyle zinde kalmalarını sağlamak, sporun dostluk, arkadaşlık ve mücadele ruhunu sahaya yansıtarak hoş bir hatıra kalması için bu turnuvamızı organize ettik." dedi.

Turnuvada, 15 takım mücadele edecek.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title