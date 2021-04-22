AFYONKARAHİSAR - Sandıklı belediyesi ata tohumlarından domates, biber ve patlıcan fidesi yetiştiriyor

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe Belediyesi, bölgeden temin ettiği ata tohumlarını jeotermal serada çimlendirerek 70 bin domates, biber ve patlıcan fidesine dönüştürdü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe Belediyesi, bölgeden temin ettiği ata tohumlarını jeotermal serada çimlendirerek 70 bin domates, biber ve patlıcan fidesine dönüştürdü.

Sandıklı Belediyesi, Hüdai Kaplıcaları bölgesinde üç yıl önce peyzaj çalışmaları için çiçek yetiştirmek amacıyla kurduğu serada, bu sene bölgeden temin ettiği 2 asırlık ata tohumlarını üretmeye başladı.

Serada ekimleri yapılan domates, biber ve patlıcan tohumlarının çimlenme ve fideye dönüşme aşamaları, ziraat mühendislerince sürekli takip ediliyor.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AA muhabirine, jeotermal serada peyzaj çalışmaları için ürettikleri çiçeklerden arda kalan zamanlarda ilçenin yaklaşık 200 yıllık ata tohumlarını yetiştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Bu ata tohumlarının yöredeki leziz ve meşhur domates, biber ve patlıcanları olduğunu dile getiren Çöl, şöyle konuştu:

"Geçen yıl bu tohumlar için bir tohum bankası oluşturmuştuk. Daha sonra seramızdaki ziraat mühendislerimiz bu tohumları detaylı bir şekilde çalıştılar. Bugün seramızda yaklaşık 45 bin domates ile 25 bin biber ile patlıcan fidesi çimlenmiş durumda. Burada bu fidelerin büyümeleri sürekli takip ediliyor. İnşallah, ramazan bayramı öncesinde bu fidelerimizi ilçemizde ve köylerimizdeki hemşehrilerimize hediye edeceğiz. Bu eşsiz damak tadına sahip sebzeler, onların bahçelerinde yetişecek."

"Fide ve ürünlerle markalaşmayı planlıyoruz"

Çöl, oluşturdukları tohum bankasında yetiştirdikleri fidelerle ilgili gelişim sürecini Tarım ve Orman Bakanlığı'yla paylaştıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da "ata tohumu" projelerine önem verdiğini anımsatan Çöl, "En kısa zamanda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile de bu konuyu görüşeceğiz. Ziraat mühendisi arkadaşlarımız, ilçemizin diğer sebze çeşitleriyle ilgili de çalışmalar yapıyor. Bu güzel asırlık tohum çalışmalarını Sandıklı'mıza miras bırakacağımız için son derece mutluyuz." diye konuştu.

Tohumlar konusunda kentteki bir vatandaşın kendilerine destek olduğunu aktaran Çöl, şöyle devam etti:

"Bu tohumlar, bizim vizyonumuzu daha da açtı. Şu anda çalışmalarımız harika ve muhteşem bir şekilde gidiyor. İnşallah, bundan sonraki süreç içerisinde, ata tohumlarımız özelinde daha güzel fide ve ürünlerle markalaşmayı planlıyoruz. Daha sonraki yıllarda da Afyonkarahisar ve Türkiye geneline bu fidelerin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Emeklerinden dolayı ziraat mühendislerimize de teşekkür ediyorum."

Ziraat Mühendisi İbrahim Armağan da jeotermal serada ektikleri ata tohumlarının fideye dönüşerek nesilden nesile aktarılmasının sağlanacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz