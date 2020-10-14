'Çocuğumu dövdün' kavgasında iki aile birbirine girdi! Sandalyeler, kovalar havada uçuştu

Kağıthane'de bir taksici ve ailesi çocuklarını dövdüklerini iddia ettikleri aileye sandalye ve kovalarla saldırdı. Saldırıda taksici Eyüp Erik ve ailesinin attığı eşyalar kendi araçlarına zarar verirken, Erik, olaydan sonraki gün aracına zarar geldiği için Çimen ailesinden para istedi. Erik'in bu isteği kabul edilmedi ve kavga yeniden alevlendi.