Sancaktepe'de yokuş aşağı inerken kayan tır önce 4 araca, sonra binaya çarptı
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Sancaktepe'de yokuş aşağı inerken kayan tır önce 4 araca, sonra binaya çarptı

Sancaktepe'de yokuş aşağıya inen tır kayarak park halindeki 4 araca çarptı. Kaymaya devam eden tır, binaya çarparak durabildi.

02.09.2020 12:52 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:24

İstanbul Sancaktepe'de iş makinası taşıyan tır, yokuş aşağıya inerken kayarak park halindeki 4 araca çarptı. Kaymaya devam eden TIR bir eve çarparak, durabildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, büyük panik ve korku yaşandı.

Sancaktepe'de yokuş aşağı inerken kayan tır önce 4 araca, sonra binaya çarptı
Sancaktepe'de yokuş aşağı inerken kayan tır önce 4 araca, sonra binaya çarptı
Sancaktepe'de yokuş aşağı inerken kayan tır önce 4 araca, sonra binaya çarptı
Sancaktepe'de yokuş aşağı inerken kayan tır önce 4 araca, sonra binaya çarptı

Kaynak: DHA

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