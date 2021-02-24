Sancaktepe'de yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sancaktepe'de yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada

24.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:58
Sancaktepe'de yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA Sancaktepe'de yolda yürüyen 80 yaşındaki kadın hafriyat kamyonunun altında kalarak ezildi.

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA  Sancaktepe'de yolda yürüyen 80 yaşındaki kadın hafriyat kamyonunun altında kalarak ezildi. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü daha sonra polise giderek teslim oldu. 

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. 80 yaşındaki Şehrinaz Bozbey yolda yürüdüğü sırada, sürücüsü P.M.A.'nın caddeden sokağa dönüş yapmak istediği 34 JC 4186 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadının kazayı duyan yakınları olay yerine gelip camlarını kırarak kamyonuna zarar verdi. Ağır yaralanan yaşlı kadın, Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü P.M.A. bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olurken, Şehrinaz Bozbey hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Öte yandan, yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadının yolda yürüdüğü, hafriyat kamyonunun sokağa girmek için manevra yaptığı, kamyonun yaşlı kadını ezdiği ve çevrede bulunan vatandaşların olay yerine koştuğu görülüyor. 

Sancaktepe'de yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada
Sancaktepe'de yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Hulusi Akar Berat Albayrak Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Prens Harry Aleyna Tilki Türkan Şoray
Spor Cenk Tosun Umut Bulut Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Mart Manisa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sancaktepe'de yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 09:58:54. #1.16#
title