Temeli oynadığı için tahliye edilen binanın çevresinde tedirgin bekleyiş sürüyor
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Temeli oynadığı için tahliye edilen binanın çevresinde tedirgin bekleyiş sürüyor

İstanbul Sancaktepe'de inşaat çalışması esnasında temeli oynayan binadaki vatandaşlar, polis ekipleri tarafından tedbir amaçlı evlerinden çıkartılacak otele yerleştirildi. Bölgede endişeli bekleyiş devam ediyor.

15.09.2020 09:42 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:31

Sancaktepe'de bir inşaat çalışmasında dün gece saatlerinde yan binanın temeli oynadı. Bina sakinleri polis ekipleri tarafından boşaltılarak otele yerleştirildi. Tedbir amaçlı boşaltılan bina drone ile havadan görüntülendi.

Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi, Kasım Sokak'ta 24 daireye sahip altı katlı binanın temelinde kazı çalışması sonrası toprak kayması meydana geldi. Binanın yan tarafından kayan toprak inşaat alanına doğru uçtu.

Temeli oynadığı için tahliye edilen binanın çevresinde tedirgin bekleyiş sürüyor

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayda panik yaşayan bina sakinleri belediye ekiplerince otellere yerleştirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Toprak kayması sonucu boşaltılan bina drone ile havadan görüntülendi.

Temeli oynadığı için tahliye edilen binanın çevresinde tedirgin bekleyiş sürüyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (9)
İŞ BİLMEZ SADECE MÜTEAHHİT Mİ?: İş bilmez müteahhit demişsiniz başlıkta. Sadece müteahhit mi iş bilmiyor?? Şu fotoğrafa bakın, binaların birbirine olan yakınlığına bakın. Ben söyleyeyim şehir plancısı da iş bilmiyor, belli ki inşa edilen dönemdeki belediyede başkan dahil kimse işi bilmiyor. Anlaşılan yatay mimari diye gürültü yapanlar da işi bilmiyor. Ya da tam aksine, belli bir zümre işini çok iyi biliyor!
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MEHMET: Temeli dibini kazan firma zararı ödmeli.
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TİT: 2013 te çıkan torba yasa ile mühendislik projelerinde denetim kalktı, , Mühendislik projeleri ayağa düştü, işin ehli olmayanlar sakız fiyatına proje yapmaya başladı . . . Böyle sonuçlar normal. . . Mühendislik projelerinde denetim yok, yaptırım yok . . .
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