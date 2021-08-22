Sancaktepe'de sağlık çalışanları ve vatandaşlara aşure ziyafeti
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Sancaktepe'de sağlık çalışanları ve vatandaşlara aşure ziyafeti

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Haberler | Kültür Sanat

Sancaktepe'de sağlık çalışanları ve vatandaşlara aşure ziyafeti Sancaktepe'de Muharrem ayı dolayısıyla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde sağlık çalışanları ve vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Sancaktepe'de sağlık çalışanları ve vatandaşlara aşure ziyafeti

İSTANBUL - Sancaktepe'de Muharrem ayı dolayısıyla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde sağlık çalışanları ve vatandaşlara aşure dağıtıldı. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü de etkinliğe katılarak sağlık çalışanları ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Hastanenin yanı sıra ilçede 3 farklı noktada daha vatandaşlara aşure ikram edildi.

Sancaktepe'de Muharrem Ayı dolayısıyla Sancaktepe Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde kurulan alanda sağlık çalışanları ve vatandaşlar aşure ikramında bulunuldu. Dev kazanlarda yapılan Türk bayrağı desenli aşure hastane önünde sağlık çalışanları ve vatandaşa dağıtıldı. Etkinliğe Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü de katılarak vatandaşla bir araya geldi. Başkan Şeyma Döğücü ile Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanı sıra Sancaktepe'de Sarıgazi Demokrasi Caddesi, Yenidoğan Dörtyol Meydanı ve Samandıra Saat Kulesi'nde de vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Etkinlikte konuşan Başkan Şeyma Döğücü, "Mübarek Muharrem ayının ilk on gününü geçirdik ve aşure gününe eriştik. Biz de ilçemizde aşurelerimizi dağıtmak için kazanlarımızı kaynattık. İlk olarak ilçemizde Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanemizin bahçesinde hastalarımıza ve yakınlarına dağıtarak başladık. Bundan sonra üç meydanımızda yine dağıtımlara devam edeceğiz. Muharrem ay, içinde birçok inanışı barındıran, bereketin bolluğun, kardeşliğin, huzurun ayı, kurtuluşun ayı. İnşallah ülkemize, milletimize, insanlığa hayırlar getirir duasıyla bu bereketli günü Sancaktepe halkımızla paylaşıyoruz. Bereketli olsun diyoruz. Rabbim hayırlar nasip etsin inşallah" dedi.

Sancaktepe'de sağlık çalışanları ve vatandaşlara aşure ziyafeti
Sancaktepe'de sağlık çalışanları ve vatandaşlara aşure ziyafeti
Sancaktepe'de sağlık çalışanları ve vatandaşlara aşure ziyafeti
Sancaktepe'de sağlık çalışanları ve vatandaşlara aşure ziyafeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç

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