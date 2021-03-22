İETT şoförü korona nedeniyle kapasitesi dolan otobüsün kapılarını açmadı, öfkeli vatandaşlar aracın önünü böyle kesti
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İETT şoförü korona nedeniyle kapasitesi dolan otobüsün kapılarını açmadı, öfkeli vatandaşlar aracın önünü böyle kesti

22.03.2021 13:06 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:45

İstanbul Sancaktepe'de yolcu kapasitesi dolduğu için aracın kapılarını açmayan şoföre duraktaki vatandaşlar tepki gösterdi. Araca binmek isteyen vatandaşlar otobüsün önünü kesti. Mecbur kalan şoför otobüsün kapılarını açınca içerideki yolcular dışarıdan binenlere tepki gösterdi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, yolculardan birinin şoföre "Koronadan ölürsen gidecek bir işin de olmayacak" demesi gözlerden kaçmadı.

Sancaktepe Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağında öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, yolcu indirmek üzere durağa yanaşan bir otobüs şoförü, koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu kapasitesinin dolması nedeniyle aracın kapılarını açmadı.

İÇERİDEKİ YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Durakta bekleyen vatandaşlar ise duruma tepki göstererek aracın önünü kesti. Kısa süren münakaşa sonrası otobüs şoförü, yolcular aracın önünden çıkmayınca kapılarını açmak zorunda kaldı. Kapıları açılan otobüse binen vatandaşlar araç içerisindeki diğer vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Otobüs içerisindeki yolculardan biri otobüs şoförüne, "Koronadan ölürsen gidecek bir işin de olmayacak' diyerek tepki gösterdi.

İETT şoförü korona nedeniyle kapasitesi dolan otobüsün kapılarını açmadı, öfkeli vatandaşlar aracın önünü böyle kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
MECZUP: o anda içerde olanlar dışarda otobüs bekleseydi krona mrona demez aynı şekil otobüse biz almadın diye saldırırlardı ben bu milletin bu yaşıma kadar iki yüzünüde gördüm kanunlar menfaatlarına uyduğunda ses çıkarmaz hararetle savunur ama uymadığında kıyameti koparırlar
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