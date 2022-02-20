SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - - Sancaktepe'de 4. geleneksel hamsi festivali gerçekleşti

-Festivalde vatandaşlara 7 ton hamsi ikram edildi

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi ve Sancaktepe Trabzonlular Derneği'nce 4'üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali'nde, vatandaşlara 7 ton hamsi ikram edildi.

Sancaktepe Belediyesi ve Sancaktepe Trabzonlular Derneği'nce düzenlenen, geleneksel hale gelen ve pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl ara verilen festivalde katılımcılara 7 ton hamsi ikram edildi. Samandıra Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen festivale, Trabzonlular Derneği Başkanı Atilla Çebi katıldı. Festivale katılan vatandaşlar, hamsi ikramının ardından horon ve Trabzon'un diğer yöresel oyunları ile eğlenceli vakit geçirdi. Ayrıca yörenin sevilen sanatçılarından Zeynep Birinci ve Onay Şahin de verdiği konserlerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Trabzonlular Derneği Başkanı Atilla Çebi, "Öncellikle 'Hoş geldiniz' demek istiyorum. Sancaktepe Belediyesiyle ortaklaşa düzenlediğimiz hamsi festivalinin 4'üncüsünü yapıyoruz. 2 yıldan beri pandemiden dolayı ciddi sıkıntılar yaşadık. Pandemiden dolayı evlere tıkandık. İnsanlar ciddi anlamda bunaldı diye düşünüyorum. Burada güzel bir gün geçirmelerini temenni ediyorum. Hamsi ikramımız aslında işin bahanesi, birlikte olmak en büyük dileğimiz" dedi.

Festivale katılan Selma Kıt isimli bir vatandaş ise, "Çok güzel beğenerek geldik. Hamsi köylüyüz zaten. Kaçırılmayacak bir festival" şeklinde konuştu.