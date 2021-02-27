13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz
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13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz

27.02.2021 10:28 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:56

Sancaktepe'de 13 yaşındaki erkek çocuğu evinde kendisini asarak intihar etti. Çocuğun bıraktığı veda notunda "Siz beni hiç anlamadınız. Beni hiç sevmediniz. Benim bu dünyada yerim yok" ifadeleri yer alırken küçük çocuğun anne ve babası olay yerine geldiğinde sinir krizi geçirdi.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde dün 15.30 sıralarında iddiaya göre B.T isimli 13 yaşındaki erkek çocuğu aile içi yaşanan problemler nedeniyle anne ve babasının işte olduğu esnada iple kendini asarak intihar etti.

ANNESİ ARAYIP ULAŞAMAYINCA MERAK ETTİ

B.T'nin o esnada iş yerinde olan annesi oğlunu telefonla arayıp ulaşamayınca aynı binada yaşayan akrabalarından evlerini kontrol etmesini istedi. Ailenin üst katında yaşayan akrabalarından bir şahıs evde yalnız kalan B.T'yi kontrol etmek için geldiğinde ise küçük çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

13 yaşındaki veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Akrabalarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde B.T'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Acı haberi duyan çevredeki komşular ise sokağa döküldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Küçük çocuğun anne ve babası olay yerine geldiğinde sinir krizi geçirdi.

GERİYE VEDA MEKTUBU KALDI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı aramalar esnasında ise küçük çocuğun yazmış olduğu bir veda mektubu bulundu. Küçük çocuktan geriye kalan veda mektubunda ise "Siz beni hiç anlamadınız. Beni hiç sevmediniz. Benim bu dünyada yerim yok" sözlerinin yer aldığı öğrenildi.

13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (25)
SEKOCAN: ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN AİLESİNE SABIRLAR VERSİN BU ÇOCUĞU BU YAŞTA İNTAHARA SÜRÜKLEYECEK SEBEP BAŞKA OLMALI DAHA 13 YAŞINDA CAHİL HİÇBİRŞEYDEN HABERDAR OLMAYAN BİR ÇOCUK NASIL OLURDA BÖYLE YAPAR ARAŞTIRILMALI ÇOCUKLARINIZA İYİ DAVRANIN ADALETLİ OLUN AYRIMCILIP YAPMAYIN BİRİNİ ELE ALIP DİĞERİNİ YERE VURMAYIN SAHİP ÇIKIN
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BÜŞRA: Bu bir mesaj kaydıdır. Daha önce defalarca söylediğim gibi: Eğitiminiz nasıl cehalet yayıyorsa, hukuk kurumlarınız nasıl örtülü destekledikleri zulümleri çözerek gelir elde ediyorsa, sağlıkçılarınız nasıl hasta olmasanız aç kalacaksa ve güvenliğinizi sağlaması için maaş bağladıklarınız nasıl kendinizi onlarsız güvende hissettiğinizde fakirleşecekse bu intiharlar da aslında CİNAYETLERDİR, ifade özgürlüğü, gerçekleri bilme, hayatta ilerleme hakları gaspedilerek öldürülenlerdir, dinen cennete girer
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AHMET: Senin kafan yanmış bacım
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