13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz

Kırmızı Oda'daki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil

Sancaktepe'de 13 yaşındaki erkek çocuğu evinde kendisini asarak intihar etti. Çocuğun bıraktığı veda notunda "Siz beni hiç anlamadınız. Beni hiç sevmediniz. Benim bu dünyada yerim yok" ifadeleri yer alırken küçük çocuğun anne ve babası olay yerine geldiğinde sinir krizi geçirdi.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde dün 15.30 sıralarında iddiaya göre B.T isimli 13 yaşındaki erkek çocuğu aile içi yaşanan problemler nedeniyle anne ve babasının işte olduğu esnada iple kendini asarak intihar etti.

ANNESİ ARAYIP ULAŞAMAYINCA MERAK ETTİ

B.T'nin o esnada iş yerinde olan annesi oğlunu telefonla arayıp ulaşamayınca aynı binada yaşayan akrabalarından evlerini kontrol etmesini istedi. Ailenin üst katında yaşayan akrabalarından bir şahıs evde yalnız kalan B.T'yi kontrol etmek için geldiğinde ise küçük çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Akrabalarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde B.T'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Acı haberi duyan çevredeki komşular ise sokağa döküldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Küçük çocuğun anne ve babası olay yerine geldiğinde sinir krizi geçirdi.

GERİYE VEDA MEKTUBU KALDI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı aramalar esnasında ise küçük çocuğun yazmış olduğu bir veda mektubu bulundu. Küçük çocuktan geriye kalan veda mektubunda ise "Siz beni hiç anlamadınız. Beni hiç sevmediniz. Benim bu dünyada yerim yok" sözlerinin yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı