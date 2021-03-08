Sancaktepe Belediyesi'nden yarınlara kalsın diye "Kadın" temalı kısa film senaryo yarışması
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Sancaktepe Belediyesi'nden yarınlara kalsın diye "Kadın" temalı kısa film senaryo yarışması

08.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:48
Sancaktepe Belediyesi'nden yarınlara kalsın diye

Sanat alanında düşünen ve üreten kalemleri bir tema etrafında katma değer üretmeye çağıran Sancaktepe Belediyesi "Yarınlara kalsın" projesi kapsamında kısa film senaryo yarışması düzenleyecek.

Sanat alanında düşünen ve üreten kalemleri bir tema etrafında katma değer üretmeye çağıran Sancaktepe Belediyesi "Yarınlara kalsın" projesi kapsamında kısa film senaryo yarışması düzenleyecek.

Kadının toplumdaki yeri ve önemi üzerine pozitif bakış açısıyla film senaryosu üretilmesi amaçlanan yarışmanın jüri başkanlığını Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit yapacak. Jüri üyeleri ise ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, usta yönetmenler Derviş Zaim, Nazif Tunç, senarist Hilal Çelenk, Muhammed Emre Kaya, Elif Sude Hamamcı, Mustafa Burak Doğu ve Yeşim Tonbaz gibi sinema ve tiyatro dünyasının önemli isimlerinden oluşuyor.

Yarışmaya katılacak olan adaylar ana temaya sadık kalmak şartıyla özgün bir biçimde herhangi bir yerden alıntı yapmadan şekillendirecekleri eserleri için Dünya Kadınlar günü olan 8 Mart tarihinden başlayarak 30 Nisan 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecekler.

Birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncü olan kişiye ise 5 bin lira para ödülünün verileceği yarışmaya katılmak isteyen adaylar, yarışma şartnamesine ve başvuru bilgilerine www.yarinlarakalsin.com web sitesi üzerinden ulaşıp başvurularını yapabilirler. - İSTANBUL

Sancaktepe Belediyesi'nden yarınlara kalsın diye 'Kadın' temalı kısa film senaryo yarışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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