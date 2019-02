Sancaktepe AK Parti Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Dögücü:"Vatandaşların beklentilerine kayıtsız kalmayacağız"

İSTANBUL - Sancaktepe AK Parti Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, mahalle buluşmaları ile duygu ve düşüncelerini paylaştı. Seçimlerden sonra vatandaşların beklentilerine kayıtsız kalmayacaklarını belirten Döğücü,"Biz bu buluşmalarla o kadar güzel notlar tuttuk ki, iş başına geldiğimizde onları teker teker önümüze çıkaracağız. Hepsi ile tek tek ilgileneceğiz"dedi.

Sancaktepe AK Parti Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü 'Söz Sizde' programlarıyla Sancaktepe'de bulunan 19 mahalledeki vatandaşlarla bir araya geldi. Döğücü, bu süreçte vatandaşların sorunlarını dinledi, isteklerini not etti ve yapacakları hizmetleri anlattı. Sancaktepe'nin ilk kadın belediye başkan adayı olan Av. Şeyma Döğücü mahalle buluşmaları ile ilgili duygu ve düşüncelerini İHA ile paylaştı. Her gittiği mahallede coşku ile karşılanan Döğücü, mahalle buluşmalarının çok verimli olduğunu belirterek vatandaşlarla birebir diyalog imkanı yakaladığını ifade etti.

'Sancaktepelileri çok yakından tanıma fırsatım oldu'

Söz Sizde programları ile mahallelerin lokal problemlerine vakıf olduklarını dile getiren Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü,"Mahalle buluşmaları harika geçti. Bir kere her şeyden önce Sancaktepelileri çok yakından tanıma fırsatım oldu. Bire bir diyalog imkanım oldu. Biz bu mahalle toplantılarında sadece kendilerine hitap etmenin ötesinde onları dinledik. Mahallelerin lokal problemlerine vakıf olmuş olduk. Çok verimli geçtiğini düşünüyorum"dedi.

'Bizi dinleyenleri biz dinlemeyi ihmal ediyoruz'

Seçim dönemlerinde seçmenleri dinlemeyi ihmal ettiğimizi ve o yüzden bu programların yapıldığını söyleyen Döğücü,"Biz genelde seçimler esnasında toplantılar, programlar yapıyoruz, gidiyoruz, konuşuyoruz, kendimizi ifade ediyoruz ama bizi dinleyenleri biz dinlemeyi ihmal ediyoruz. Bu da sonrasında problemlerin çoğalarak büyümesine neden oluyor. Biz bu buluşmalarla o kadar güzel notlar tuttuk ki, iş başına geldiğimizde onları teker teker önümüze çıkaracağız. Hepsi ile tek tek ilgileneceğiz"diye konuştu.

Kaynak: İHA