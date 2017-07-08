Sancak Beyi Atlı Okçuluk Müsabakaları

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen 1. Sancak Beyi Uluslararası Atlı Okçuluk Müsabakası'nın ilk etabı gerçekleştirildi.



ERÜ Veteriner Fakültesi yanında Atçılık Spor Sahası'nda düzenlenen müsabakaya, 12 farklı ülkeden 45 sporcu ile Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, ERÜ Rektörü Muhammet Güven ve çok sayıda izleyici katıldı.



Sporcular müsabakanın ilk etabında geleneksel kıyafetleriyle at üzerinde seyir halindeyken oklarla hedefleri vurmaya çalıştı.



İzleyicilerin beğeniyle izlediği müsabaka yarın tamamlanacak.