Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Samsun'da vatandaşlara süt mısır ikramında bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşlara süt mısır ikram etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşlara süt mısır ikram etti.

Varank, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Samsun'da valiliği ziyaret ederek, anı defterini imzaladı.

Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden Varank, Saathane Meydanı Projesi içinde yer alan tarihi camii ve tarihi taşhanı gezerek, projeye ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti Samsun İl Başkanlığına geçen Varank'ı, AK Parti Samsun Gençlik Kolları üyeleri üzerinde "Gençliği kalbinden, teknolojiyi 12'den vurdunuz. Samsun'a hoş geldiniz" yazılı pankartla karşıladı.

Burada partililerle bir süre sohbet eden Varank, Samsun Üniversitesinin Ballıca Yerleşkesi'ndeki Sivil Havacılık Yüksek Okulu'nda uçak hangarlarını gezdi.

Varank, Bafra Belediyesinin Alparslan Türkeş Parkı'nda bulunan tesiste vatandaşlara ve kendisini takip eden basın mensuplarına süt mısır ikramında bulundu.

Varank'a ziyaretlerinde Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Ondokuzmayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün