Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Samsun'da vatandaşlara süt mısır ikramında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Samsun'da vatandaşlara süt mısır ikramında bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Samsun'da vatandaşlara süt mısır ikramında bulundu
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşlara süt mısır ikram etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşlara süt mısır ikram etti.

Varank, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Samsun'da valiliği ziyaret ederek, anı defterini imzaladı.

Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden Varank, Saathane Meydanı Projesi içinde yer alan tarihi camii ve tarihi taşhanı gezerek, projeye ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti Samsun İl Başkanlığına geçen Varank'ı, AK Parti Samsun Gençlik Kolları üyeleri üzerinde "Gençliği kalbinden, teknolojiyi 12'den vurdunuz. Samsun'a hoş geldiniz" yazılı pankartla karşıladı.

Burada partililerle bir süre sohbet eden Varank, Samsun Üniversitesinin Ballıca Yerleşkesi'ndeki Sivil Havacılık Yüksek Okulu'nda uçak hangarlarını gezdi.

Varank, Bafra Belediyesinin Alparslan Türkeş Parkı'nda bulunan tesiste vatandaşlara ve kendisini takip eden basın mensuplarına süt mısır ikramında bulundu.

Varank'a ziyaretlerinde Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Ondokuzmayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında hayatını kaybetti
AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika! AK Parti'den OHAL yetkilerinin kullanılma süresinde revize: Süre, 3 yıldan 1 yıla indirildi
Son Dakika! AK Parti'den OHAL yetkilerinin kullanılma süresinde revize: Süre, 3 yıldan 1 yıla indirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Serra Arıtürk Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Mustafa Er Erol Bulut Fatih Terim Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Samsun'da vatandaşlara süt mısır ikramında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 21:02:12. #1.14#

title