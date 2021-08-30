Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kütahya'da Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kütahya'da Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Zafer Anıtı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılan Varank, burada gençlerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün tören alanında yaptığı gösteriyi izleyen Varank, daha sonra Dumlupınar ilçesine geçti.

Bakan Varank, Dumlupınar Şehitliği'nde dua etti ve karanfil bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir