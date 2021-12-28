Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Turan'dan Aliağa Belediyesine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı makamında ziyaret etti. Genel Müdür Turan, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile bölgedeki Organize Sanayi yatırımları ve bölgenin sanayi gelişim dinamiklerini istişare etti.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Sayın Genel Müdürümüzün nazik ziyaretleri bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ülke ekonomisinin yüzde 2'sinin gerçekleştiği, ülke dış ticaretinin yüzde 6'sının ve Ege Bölgesi ihracatının yüzde 56'sının yapıldığı Aliağa'mızda organize sanayi yatırımlarını, ihtiyaçları ve bölgenin sanayi gelişim potansiyelini Sayın Genel Müdürümüz ile değerlendirme imkanı bulduk. Sayın Genel Müdürümüze Aliağamıza ve bölgemize göstermiş olduğu yakın ilgi ve alaka için tüm Aliağalılar adına teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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