Sanatını bebeğinin tırnaklarında deneyen anne, eleştiri oklarının hedefi oldu

Son dönemlerin popüler bakım uygulaması tırnak sanatını bebeğinin tırnaklarında deneyen anne, yaptığı yetmezmiş gibi bir de bu hareketi sosyal medya hesabından paylaştı. Bebeğinin tırnakları üzerinden reklam da yapan anne, kullanıcılar tarafından büyük tepki çekti.