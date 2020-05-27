Sanatçılar, tiyatro emekçileri için şiir okudu
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Sanatçılar, tiyatro emekçileri için şiir okudu

Sanatçılar, tiyatro emekçilerine destek için şiir seslendirdi.

Sanatçılar, tiyatro emekçileri için şiir okudu
27.05.2020 15:51 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:51

Sanatçılar, tiyatro emekçilerine destek için şiir seslendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında perdelerini kapatan tiyatro çalışanları için "Dayanışmanın 100'ü Şiir" platformu kuruldu.

Ali Düşenkalkar, Bahar Çuhadar, Çağlar Çorumlu, Emre Feza Soysal, Mehmet Sarıca ve Tilbe Saran öncülüğünde kurulan platform, salgın sürecinde işsiz kalan tiyatro emekçileri için kampanya düzenledi.

Tiyatro ve sinema dünyasından 100 usta ismin bir araya geldiği "Dayanışmanın 100'ü Şiir" platformunun internet sitesi üzerinden toplanacak bağışlar, tiyatro emekçilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.

Ayşenil Şamlıoğlu, Birce Akalay, Burcu Biricik, Çağlar Çorumlu, Dağhan Külegeç, Demet Akbağ, Demet Evgar, Erdal Beşikçioğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Genco Erkal, Haldun Dormen, Mehmet Aslantuğ, Mert Fırat, Metin Akpınar, Nurgül Yeşilçay, Ozan Güven, Serra Yılmaz, Songül Öden, Şebnem Bozoklu, Tilbe Saran'ın arasında bulunduğu isimler, Atilla İlhan, Nazım Hikmet, Pir Sultan Abdal, Rıfat Ilgaz gibi telif haklarının bağışlandığı 51 şairin şiirlerini seslendirdi.

Platforma destek veren sanatçıların ortak çağrısında, tiyatronun tüm zorluklara rağmen umudu, itiraz etmeyi, gülmeyi, sormayı, hatırlamayı, durup düşünmeyi ve hayal kurmayı anımsattığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Yarın tekrar buluşabilmek için bugün tiyatro emekçilerine 'Yanınızdayız' demek istiyoruz. Çünkü tam da şu felaket günlerinde fark ettiğimiz gibi sanatın olmadığı bir dünyada çıldırırdık. Tiyatrolarımız dirensin, yaşasın diye şimdi sıra sizde. Destek olun, tiyatro emekçilerinin yanında durun. Çünkü insan dayanışmayla yaşar." ifadelerine yer verildi:

Şiirlerin ücretsiz olarak erişime açıldığı Dayanismanin100usiir.org adresi üzerinden toplanacak bağışlar, tiyatro emekçilerine haftalık 250 liralık "Birlikte Kart" temin edilerek dağıtılacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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