Sanatçı Sedat Erdiş'ten kargo şirketine "fındık" tepkisi

20.10.2019 23:32

Ünlü sanatçı Sedat Erdiş, bir kargo şirketi ile kendisine gönderilen fındığın paketinin açılıp bir miktarının da alındığını iddia etti, duruma tepki gösterdi.



Kurtlar Vadisi ve Diriliş Ertuğrul gibi çok sayıda yapımda rol alan ve bir kanalda yayınlanan "Kimse Bilmez" dizisinde oynayan Samsunlu Sedat Erdiş, kendisine Karadeniz'den kargo ile gönderilen ve içinde fındık bulunan paketin açıldığını, içinden de bir miktar fındığın yendiğini öne sürdü. Erdiş, yaşanan olaya sosyal medyaya hesabı üzerinden fotoğrafları paylaşıp tepki gösterdi. Sedat Erdiş. ".... Kargo bu kadar aç olabileceğinizi düşünmemiştim. Alt tarafı fındık. Açmadan bana deseydiniz kapıda hepsini verirdim. Şerefsizsiniz" sözleriyle tepkisini dile getirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA