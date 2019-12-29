: Sanatçı Murat Kekilli'den, "Türkiye'nin Otomobili"ne destek şarkısı

29.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:45

Sanatçı Murat Kekilli, Türkiye'nin 60 yıllık otomobil özlemini gidermek ve milli otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük etmek amacıyla kurulan Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak "Türkiye'nin Otomobili"ne yeni şarkısıyla destek verdi.

Kaynak: AA

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