Sanatçı Mithat Körler, güvenli trafik için "Bi Hareketine Bakar" dedi - Haberler
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Sanatçı Mithat Körler, güvenli trafik için "Bi Hareketine Bakar" dedi

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Sanatçı Mithat Körler, güvenli trafik için

Eskişehirli sanatçı Mithat Körler'in, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında çekilen videosu yayınlandı.

Eskişehirli sanatçı Mithat Körler'in, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında çekilen videosu yayınlandı.

Sanatçı Mithat Körler, videoda, "Trafikte emniyet kemeri yaralamalı trafik kazalarında riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar." dediler.

Körler'in mesajını içeren görüntü, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünün resmi internet sitesinden "Bi Hareketine Bakar Hayat" etiketiyle yayınlandı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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