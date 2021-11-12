Sanatçı Lütfi Özgünaydın, yarım asırlık tecrübe ve çalışmalarını öğrencilerle paylaştı

ERZİNCAN (AA) - Erzincanlı yazar ve fotoğraf sanatçısı Lütfi Özgünaydın, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

Özgünaydın, EBYÜ Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Ayşe Kulin, İnci Aral ve Zeynep Oral gibi ünlü yazarların yaşam detaylarını da içeren fotoğrafları, Erzincan fotoğrafları ile buluşturduğunu söyledi.

Özgünaydın, çalışma ve tecrübelerini genç nesille paylaşmaktan son derce memnun olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Erzincan'a geldiğim için çok mutluyum. Çünkü Erzincan benim memleketim. Türkiye'nin muhtelif kentlerine ilçelerine gidip sunumlar yapıyorum. Ama bu etkinlikleri kendi memleketim olan Erzincan'da yapmak bana çok daha büyük mutluluk veriyor. Burada size Erzincan'ı sonra yazarları anlatacağım. Yani kısaca Kültürü ve sanatı anlatacağım. Okumanın önemini anlatacağım. Dağarcığımda ne varsa insanlara aktarmak istiyorum. Benim amacım gelişmek ve geliştirmekten yana. Önce kendim geliştirmek için çaba gösteriyorum. Sonrada dağarcığımdakileri karşımdaki insanlara izleyicilere aktarmak istiyorum. Bu çalışmalarım farklı illerde üniversitelerde devam edecek."