Sanatçı Gökhan Şen'den Gökhan Şen'den korona virüse karşı en etkili şarkı
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Sanatçı Gökhan Şen'den Gökhan Şen'den korona virüse karşı en etkili şarkı

Sanatçı Gökhan Şen'den Gökhan Şen'den korona virüse karşı en etkili şarkı Korona virüsünün en çok temas yolu ile insanlara bulaştığı yönünde yapılan uyarıların ardından, sanatçı Gökhan Şen'in besteleyip seslendirdiği "Elleri Yıkamalı" şarkısı tıklanma rekorları kırmaya başladı.

19.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:14
Sanatçı Gökhan Şen'den Gökhan Şen'den korona virüse karşı en etkili şarkı

Sanatçı Gökhan Şen'den Gökhan Şen'den korona virüse karşı en etkili şarkı

MUĞLA - Korona virüsünün en çok temas yolu ile insanlara bulaştığı yönünde yapılan uyarıların ardından, sanatçı Gökhan Şen'in besteleyip seslendirdiği "Elleri Yıkamalı" şarkısı tıklanma rekorları kırmaya başladı.

Çekimleri Korona virüs salgınından önce Haydarpaşa Garı ve Ankara Tren Müzesi'nde gerçekleşen şarkı, şu sıralar aileler tarafından çocuklara en izletilen videolar arasında yer aldı.

Eğitim müzikleri denince ilk alan gelen isimlerden olan Gökhan Şen, Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile bestelenen şarkı ve video klipte, el yıkamanın ve sabun kullanımının önemi ve bu sayede virüslerle mikropların nasıl uzaklaştırılacağı anlatılıyor. Şarkı sözlerinde sokağa çıktıktan, tuvaleti kullandıktan ve herhangi bir temas da bulunduktan sonra el yıkamanın önemi, özel bestelenmiş bir müzikle ve video kliple hem çocuklara hem de büyüklere vurgulanıyor.

Eseriyle ilgili olarak kısa bir açıklama yapan besteci söz yazarı ve şarkıyı seslendiren Gökhan Şen, bu şarkı ile öncelikle çocukları ve çocuk üzerinden büyükleri bilinçlendirmek istediklerini belirtti. Müziğin eğitim ve öğretimdeki önemine de değinen Gökhan Şen, bunun çok önemli örneklerinin olduğunu da belirterek şunları söyledi. Şen, "Bu şarkı ticari bir eser değildir. İsteyen istediği kadar çoğalta bilir kopyalaya bilir hatta dağıta bilir. Hijyenik ürünlerde tanıtım ve fon müziği olarak kullana bilirler. Bu eser için hiçbir telif, hak iddiamız yok. Bu şarkı artık toplumsal bir sorumluluk projesidir. Bu şarkı toplumsal iletişimde ne kadar önemli bir yeri olduğunu gösteriyor. Amacımız hijyen olgusunu müzik ile çok süratli bir şekilde yaymaktır. Bu eseri daha önceleri Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile yaptık. Bu korona virüsünden sonra oldukça ilgi gördü. İnsanlar çok fazla izlemeye başladı. Bizde bu eseri daha fazla dağıtalım dedik. Herkesin çocuklarına bu eseri dinleterek yapma etme demek yerine, müzikle sevdirerek el yıkama bilincini oluşturmasını istiyoruz. Çocuklara okuma yazma öğreten şarkılar ve klipler hazırladım. Deprem Profesörü Ahmet Mete Işıkara ile dünyanın ilk deprem eğitim müzikalini de gerçekleştirdim ve daha birçok eğitim eseri ürettim. Tüm bu eğitim müzikleri ile çok ciddi geri dönüşler aldık. Bu sayede toplumun bilinçlenmesinde çok önemli yol aldık" dedi.

Sanatçı Gökhan Şen'den Gökhan Şen'den korona virüse karşı en etkili şarkı

Kaynak: İHA

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Sanatçı Gökhan Şen'den Gökhan Şen'den korona virüse karşı en etkili şarkı

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