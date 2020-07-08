Sanatçı Filiz Akın, YouTube'da hayranlarıyla buluşacak
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Sanatçı Filiz Akın, YouTube'da hayranlarıyla buluşacak

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Filiz Akın, hayranları için internette paylaşımlarda bulunuyor.

Sanatçı Filiz Akın, YouTube'da hayranlarıyla buluşacak
08.07.2020 13:03 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:22

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Filiz Akın, hayranları için internette paylaşımlarda bulunuyor.

Sosyal medyayı pandemi öncesi de aktif olarak kullanan Yeşilçam oyuncusu, "Filiz Akın Köksal" ismi ile youtube kanalını açtı.

Daha önce Instagram'da paylaşımlarda bulunan sanatçı, YouTube'a yüklediği videolara, "O kadar ameliyat ve nazofareks kanserinde ikinci evreden çok yıllar önce iyileşince 'Yeniden hayata merhaba' demiştim, bir kitapla. Şimdi, her yeni güne şükrediyorum" ve "Denize inen yol ve güneşin doğuşu ve bir şiir... Dönüp duran bir çark, geçip giden bir zaman, her gün yeniden doğan güneş ve yeniden yaşamak." sözlerini paylaştı.

Kaynak: AA

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