Sanatçı Esat Kabaklı Sivaslılarla buluştu

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Sivaslılarla buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen halk konserleri kapsamında ses sanatçısı Esat Kabaklı, Kongre Müzesi bahçesinde sahne aldı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçının seslendirdiği eserlere dinleyiciler de eşlik etti.

Konseri, Sivas Valisi Salih Ayhan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekilleri Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Emniyet Müdürü Vekili Aykut Turan, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, il protokolü ve çok sayıda müzik sever dinledi.

Programın sonunda konuşan Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100. yılını her kesime hitap edecek şekilde idrak etmeye çalıştıklarını belirterek, "Geçmişi yad edeceğiz, geleceğe umut ve heyecanla bakacağız. Çok güzel etkinliklerimiz olacak. Gayretimiz sizler için. Bu şehir kadim, kültürü ve dinamikleri olan bir şehir. Bu şehirde yaşamak ve bu şehre hizmet etmek bizler için onurdur." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Bu beraberliğimiz, sevincimiz ve birlikte kahramanlık türküleri söyleme hevesimiz daim olsun." diyerek, millet olmanın asil ruhuyla, nice yüzüncü yıllar yaşamayı diledi.

Vali Ayhan, konserin sonunda 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100. yılına özgü hazırlanan anı pulu tablosunu Kabaklı'ya takdim etti.

Kaynak: AA