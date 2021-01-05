Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi

05.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:08

Sihirli Annem dizisi ile yeniden ekranlara dönen başarılı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, dün otomobiliyle Ortaköy'de seyir halindeyken sahil yolunda kaza yaptı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show programından ayrılan şarkıcı Emre Altuğ, Acun Ilıcalı'nın yayın hayatına yeni başlayan Exxen platformunda yer almaya başladı. Sihirli Annem dizisinde başrol oynayan Altuğ, dün talihsiz bir kaza geçirdi.

"KAZADA YARALANAN OLMADI"

Dün otomobiliyle Ortaköy sahil yolunda seyir halinde olan ünlü isim kaza yaptı. Kazayı yara alamadan atlatan Altuğ, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Dün geçirdiğim trafik kazasında ben dahil hiçbir yaralanma olmamıştır çok şükür. Merak edenlere, geçmiş olsun dileyenlere sonsuz teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Emre Altuğ trafik kazası yaptı
Sanatçı Emre Altuğ trafik kazası yaptı
Sanatçı Emre Altuğ trafik kazası yaptı
Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi
Haber Yorumları (2)
ZİYAA: Ünlü sanatçı mı?
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Pınar Gültekin Mustafa Şentop
Magazin Prens Harry Demet Akalın Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Ryan Babel Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Elazığ Yılbaşı Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 13:42:16. #1.14#
title