Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi

Sihirli Annem dizisi ile yeniden ekranlara dönen başarılı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, dün otomobiliyle Ortaköy'de seyir halindeyken sahil yolunda kaza yaptı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show programından ayrılan şarkıcı Emre Altuğ, Acun Ilıcalı'nın yayın hayatına yeni başlayan Exxen platformunda yer almaya başladı. Sihirli Annem dizisinde başrol oynayan Altuğ, dün talihsiz bir kaza geçirdi.

"KAZADA YARALANAN OLMADI"

Dün otomobiliyle Ortaköy sahil yolunda seyir halinde olan ünlü isim kaza yaptı. Kazayı yara alamadan atlatan Altuğ, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Dün geçirdiğim trafik kazasında ben dahil hiçbir yaralanma olmamıştır çok şükür. Merak edenlere, geçmiş olsun dileyenlere sonsuz teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.