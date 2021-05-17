Sanatçı Ekin kimdir? Ekin kaç yaşında, nereli? Ekin biyografisi!
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Sanatçı Ekin kimdir? Ekin kaç yaşında, nereli? Ekin biyografisi!

Sanatçı Ekin kimdir? Ekin kaç yaşında, nereli? Ekin biyografisi!
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Ekin Akkaş, 2010'da "Sen Tutukladın Beni" albümünü çıkardı ve bu şarkıya Niran Ünsal ile düet yaparak sevenlerinin beğenisini topladı. Star Tv'nin sevilen gündüz kuşağında yer alan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Sanatçı Ekin kimdir? Koronavirüsü ikinci kez atlatan Ekin kaç yaşında, nereli? Ekin mesleği nedir? Ekin hayatı ve biyografisi nedir?

Ekin Akkaş, 2010'da "Sen Tutukladın Beni" albümünü çıkardı ve bu şarkıya Niran Ünsal ile düet yaparak sevenlerinin beğenisini topladı. Star Tv'nin sevilen gündüz kuşağında yer alan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Sanatçı Ekin kimdir? Koronavirüsü ikinci kez Ekin kaç yaşında, nereli? Ekin mesleği nedir? Ekin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SANATÇI EKİN KİMDİR?

Diyarbakır'dan Konya'ya göç eden Akkaş ailesinin en büyük çocuğu olarak doğan Ekin Akkaş, ilkokulu Konya'da okuduktan sonra ortaokul ve liseyi Danimarka'da tamamladı. PB Aksiyon Scholl'da sinema ve televizyon bölümünü bitiren Ekin Akkaş, Danimarka'da mankenlik yarışmasında birinci oldu.

Danimarka'nın en çok izlenen kanalı TV 2'de yayınlanan "Kiraz baharı" dizisiyle oyunculuk alanındaki başarısını ispatlayan şarkıcı Ekin, çocuk yaşta müziğe olan ilgisi ve çalışmaları nedeniyle profesyonelliğe doğru ilerledi.

Arkadaşlarıyla birlikte Anadolu ekspresi adındaki grup kurarak Avrupa'nın her bölgesinde konserler veren Ekin Akkaş, müzikteki başarısının ardından 1995'te Türkiye'ye dönüş yapan Ekin Akkaş, Aysel Gürel ile tanışmasının ardından ilk solo albümü "Vesaire Vesaire"yi çıkardı.

Bu albümde Aysel Gürel'in dışında Erhan Güleryüz, Aşkın Tuna gibi usta isimlerle birlikte çalışan Ekin Akkaş, albümünü Mert Müzik etiketiyle piyasaya sürdü. Arkasından Erhan Güleryüz'ün müzik yönetmenliğinde 1997'de "Fırat" ve 1999'da "Güneş Ağlıyor" adında iki albüm daha çıkaran Ekin Akkaş'ın ilk bestesi, Güneş Ağlıyor'dur…

2002'de Seyhan Müzik ile "Vay Vay" albümünü çıkaran Ekin Akkaş, dünyaca ünlü futbolcu Mario Jardel ve eşi Karen Jardel'in yer aldığı "3 Çocuklu Dul Emine" şarkısına çektiği klip uzun zaman dünya basınında yer aldı. 2004'te Öncü Müzik etiketiyle her yöreden türkülerin bulunduğu arşiv niteliğinde bir albüm yaptı ve sevenlerinin beğenisini topladı.

2006'da Seyhan Müzik ile Ahmedo albümünü çıkaran Ekin Akkaş, Ahmet Kaya'ya yazılan, sözü Ekin'e müziği de Vahdet Güney'e ait "Ahmedo" şarkısına Selda Bağcan ile düet yapan ve büyük yankı uyandıran Ekin Akkaş, Ahmet Kaya'nın tahtına aday olarak gösterildi.

Siyasi yasağın arkasından tüm Türkiye'de konser maratonuna başlayan ve tüm şarkılarını sevenleri ile beraber söyleyen Ekin Akkaş, 2009'da "Damat" albümünü çıkardı. Shakeron şarkısıyla dünyayı kasıp kavuran Soca Boys ile düet yapan Ekin Akkaş, Damat şarkısıyla Türkiyenin Damadı unvanını elde etti.

Bu albümüyle aynı ismi taşıyan şarkı seneler içerisinde bir çok ödül kazandırdı. 2012'de Bruce Wiles, Jimy Cary, Soco Boys gibi dünya starlarının katıldığı Dünya Kalite Zirvesinde en iyi şarkı ödülü dünya ünlü oyuncu Claire Berminghari'nin elinden alan Ekin Akkaş, 2012'de Amsterdam'da gerçekleştirilen Avrupa Kalite Zirvesinde Hande Yener ile beraber ödül aldı.

Makedonya'da yılın en iyi Balkan Müziği Ödülü'nü alan Ekin Akkaş, Türkiye Türketiciler Derneği'nin gerçekleştirdiği Kalite Sanatçı Ödülü'nü aldı. 2008'de ara verdiği oyunculuğa TGRT ekranlarında yayınlanan "Harput Güneşi" dizisinde Perihan Savaş, Mehmet Akif Alakurt ve Levent İnanır ile başrollerini paylaştığı dizi ile geri döndü.

Ekin Akkaş, 2010'da "Sen Tutukladın Beni" albümünü çıkardı ve bu şarkıya Niran Ünsal ile düet yaparak sevenlerinin beğenisini topladı.

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