Sanata önem veren Sibel Can, ünlü ressama özel tablo hazırlatıyor

Şarkılarındaki başarısıyla müzik dünyasının parmakla gösterilen isimlerinin başında gelen Sibel Can, kazancını sanata yatırmaya devam ediyor. Daha önce de ressam Devrim Erbil'den tablolar alan Can, şimdilerde ünlü ressam Ergin İnan'a özel bir tablo hazırlatıyor.

ÖZEL TABLO HAZIRLATIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Sibel Can, resim sanatına olan merakını koleksiyonerliğe dönüştürdü. Ünlü sanatçı Devrim Erbil'in eserlerini alan Can, şimdi de koleksiyonuna Ergin İnan'ın tablolarını ekledi. Can, Beykoz Konakları'ndan komşusu olan İnan'dan kendisi için özel bir tablo yapmasını istedi.

ZİYARETE GİTTİ

Geçtiğimiz günlerde ünlü ressamı evinde ziyaret eden Can, kendisi için yapılan tabloyu inceledi. İnan imzalı tablo, yakında ünlü şarkıcının evinin duvarlarında olacak. Sanata yatırım yapmayı seven Can, daha önce de tablolarını aldığı Devrim Erbil'in atölyesini ziyaret etmişti.