Sanat ve antika fuarında "Barış Ağacı" ilgi gördü
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Sanat ve antika fuarında "Barış Ağacı" ilgi gördü

HEYKELTRAŞ ve Ressam Ayhan Tomak'ın, sanat ve antika fuarında sergilediği "Barış Ağacı" adlı eseri ilgi odağı oldu.

21.02.2020 22:15 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:16
Sanat ve antika fuarında
HEYKELTRAŞ ve Ayhan Tomak'ın, sanat ve antika fuarında sergilediği "Barış Ağacı" adlı eseri ilgi odağı oldu.

Sanat ve Antika Fuarı(İAAF İstanbul), dün İstanbul Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere açıldı. Ahşap yontu üzerine eğitimler de veren Ayhan Tomak'ın başta "Barış Ağacı" olmak üzere birçok seçkin eseri fuar kapsamında sanatseverlerle buluştu. Fuarı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Barış Ağacı" adlı eserini inceleyerek, sanatçı Tomak'tan bilgi aldı.  Fuarda sergilenen çeşitli sanatçılara ait eserler Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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