Sanat Akademisi Öğrencileri ile Sertab Erener'den ortak performans
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Sanat Akademisi Öğrencileri ile Sertab Erener'den ortak performans

Sanat Akademisi Öğrencileri ile Sertab Erener'den ortak performans
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nin Çocuk Korosu bölümü öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği dijital etkinlikte, sanatçı Sertab Erener ile aynı sahneyi paylaşacak, ünlü sanatçı ile birlikte şarkılar seslendirecek.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nin Çocuk Korosu bölümü öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği dijital etkinlikte, sanatçı Sertab Erener ile aynı sahneyi paylaşacak, ünlü sanatçı ile birlikte şarkılar seslendirecek.

23 Nisan Cuma günü, saat 20.30'da İBB'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak olan dijital konserde 14 minik koro öğrencisi; El ele, Rengarenk ve Zor Kadın adlı şarkıları, ünlü sanatçı Sertab Erener ile birlikte seslendirecek. Yetenekli öğrenciler ayrıca besteci Muammer Sun'un bestelediği "Gel Bize Katıl Bize" adlı çocuk eserini de seslendirerek dünya çocuklarına ithaf edecekleri bir konser verecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de sosyal medyada yayımladığı mesajında şunları kaydetti: "Değerli çocuklar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da duyurduğu gibi 23 Nisan Cuma günü saat 20.30'da çok özel bir program bizleri bekliyor. Değerli sanatçı Sertab Erener ve Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Çocuk Korosu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için en güzel şarkıları birlikte seslendirecek. Tüm kardeşlerimi İBB'nin sosyal medya hesaplarından takip edebilecekleri etkinliklere katılmaya davet ediyor ve bayramlarını kutluyorum."


Sanat Akademisi Öğrencileri ile Sertab Erener'den ortak performans
Sanat Akademisi Öğrencileri ile Sertab Erener'den ortak performans

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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