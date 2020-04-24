Şanal gözyaşlarıyla toprağa verildi
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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Şenol Şanal, Zonguldak, Yerel, Haber

Şanal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Şanal gözyaşlarıyla toprağa verildi Eski Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, akrabasının cenazesi için Zonguldak'a geldi.

24.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:46
Şanal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Şanal gözyaşlarıyla toprağa verildi

ZONGULDAK - Eski Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, akrabasının cenazesi için Zonguldak'a geldi. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Belediye Başkan adayı Şenol Şanal'ın amcası olan Abdullah Şanalkoronavirüs tedbirleri kapsamında toprağa verildi.

Zonguldak Belediye Başkan adayı Şenol Şanal'ın amcası Abdullah Şanal hayatını kaybetti. Şanal'ın cenazesi Korana virüs tedbirleri kapsamında İkindi namazına müteakip Asri mezarlık camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Eski Zonguldak Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve Şanal'ın yakınları katıldı. Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın da yakın akrabası olan Abdullah Şanal dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şanal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kaynak: İHA

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