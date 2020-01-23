Sanal Arkadaşlıklar 'Tehlike Saçıyor'

23.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:50

"Söz konusu ilişkiler kötü sonuçlanan olaylara ve hatta intiharlara bile sürükleyen bu tehlikeli yolculuğu, Türkiyenin önemli ailelerine siyasi danışmanlık veren Analist Taner Akkuş ile Eğitimci Gülşen Yılmaz'a sorduk."

Editöre konuşan Akkuş," Sözde eşlerinden beklediği ilgiyi göremeyen veyaruhsal anlamda sevilme ihtiyacı duyan insanlar sosyal medyayı bir liman olarak görüyor. Fakat bu sığındığı pembe görünümlü karanlık dünya kişiyi bir anda tehlikeli yollara düşürüyor" dedi.

-Veriler Ürkütüyor

Yargıda görülen davalar ile Cimer'e yapılan binlerce şikayetlerin gösterdiği istatistiksel verilerin bile bu durumu çok acı bir şekilde doğruladığını söyleyen Taner Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Normal hayattaki ilişkilerimizi bile güvenle sürdürebilmek çok zor iken, sanal alemde arkadaşlıkların aşka dönüşeceğini düşünmek hayalden öteye gitmez." Masum görünen hislerle güven duyarak ileri gidip özel hayatına ait olan müstehcen video ve resimler paylaşıyoruz. Daha sonra bu resimler tarafımıza şantaj olarak kullanılıyor. Cinsel ilişki, para ve çeşitli ahlaksız taleplerle karşılaşabileceğimiziaklımıza bile getirmiyoruz. Gerekçe ise güvendik ve aşık olduk. Halbuki yaşadığımız aşk değil, o tüm özel anlarımızı paylaştığımızkişi veya kişiler günlük ihtiyaçlarını karşılamak için bukalemun gibi değişkeninsan ya da insan ordusu ki bu yol ile nice yuvalar yıkıldığını duyuyoruz" dedi.

Akkuş, "Düşünmek gerekir ki, bize bir klavye kadar yakın ya da bir mesaj kadar uzak olabileceğini ve bir kalemde bizi silebileceğini bile bile onlarla yatıp onlarla kalkmanın ve özel sırlarımızı dahi onlarla paylaşmanın manası nedir? Üstelik çirkinleşerek bitirdiğimiz ilişkiler neticesinde, şantajlar ile karşılaşıp zor durumda kalıyoruz. Bıçak nasıl ki istendiğinde meyve, sebze ve çeşitli gıdaları keserken istendiğinde ise cinayet aleti olabiliyorsa internet dünyası ile sosyal medya da tıpkı öyle. Gereği gibi kullanmadığımız her tuş sesi gerçek hayatımıza vurduğumuz acı darbe olacaktır." Vurgusunda bulundu.

-Sanal Alemde Ruhsal Boşluğa Yer Yok

Eğitimci Yılmaz ise "Toplum olarakfedakârlık, kanaat ve özveri gibi değerlerimizden hızla uzaklaşıyoruz. Gerçek bir ilişkide verilmesi gereken çaba ve emek gençlerimize zor geliyor. Gerçek bir aşkyerine oturdukları yerden ilişki yaşamak daha kolay geliyor. Bu da insanların ruhunda ciddi boşluklar oluşturmaya başlıyor. Sanal alemle doldurulan bu ruhi boşluk, sonu intihara bile götüren gerçek acılarla karşı karşıya bırakıyor bizi. Gün geçtikçe daha yalnız ve içine kapanık insanlar haline geliyoruz. Siyah beyaz sandığımız hayatımıza renk katabilmek için soluğu sanal alemin hayali renklerinde alıyoruz. Profiller, resimler abartarak yazdığımız özelliklerimiz. Karşı tarafın da abartılı profil hazırlayabileceğini ise hiç hesaba katmıyoruz. Yalan mı gerçek mi ne olduğunu bilmediğimiz, profilindeki resmin bile kendisine ait olup olmadığından emin olamayacağımız kişilere duyulan yakınlık ile kendimizi tehlikeli yollara sürüklüyoruz. Sonunda yaşayacağımız gerçek acıyı ise düşünmüyoruz bile. Ne güzel demiş atalarımız:"Gözden ırak olan gönülden de ırak olur." Yalnızlığın en büyük ilacıhayatın gerçekliğidir. Sanal alemde yaşayarak hayatınızı teğet geçmeyin. dedi.

Kaynak: Bültenler