'Sana iğne yapacağım' diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası
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'Sana iğne yapacağım' diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
'Sana iğne yapacağım' diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

Kayseri'de odasına oyun oynama bahanesi ile çağırdığı çocuğu, 'sana iğne yapacağım' diyerek cinsel tacizde bulanan 17 yaşındaki sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de odasına oyun oynama bahanesi ile çağırdığı çocuğu, 'sana iğne yapacağım' diyerek cinsel tacizde bulanan 17 yaşındaki sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık A.İ.O. hazır bulundu. Ayrıca müştekiler ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet Savcısının 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan A.İ.O.'nun cezalandırılmasını yönündeki mütalaasını kabul etmeyen sanık, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık A.İ.O.'ya 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Olay

Kayseri'de 2 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşen olayda, E.A(9) annesi ile birlikte komşuları A.İ.O(16)'nun evine gitti. Bu sırada A.İ.O., oyun oynama bahanesi ile E.A.'yı odasına çağırdı. Oyun oynadıkları sırada A.İ.O., 'Ben doktorum, sana iğne yapacağım' diyerek E.A.'ya çeşitli hareketlerle cinsel istismarda bulundu. Ağlaması üzerine odaya giren E.A.'nın annesi olay sonrasında polise haber vererek suç duyurusunda bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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