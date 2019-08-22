SANA: Han Şeyhun'da El Nusra militanlarına operasyon sürüyor

22.08.2019 16:11

Suriye 'nin SANA ajansı, Esad'a bağlı güçlerin İdlib 'de yer alan Han Şeyhun kentinde ve Al-Tamanah kasabasında, bölgedeki muhaliflere karşı askeri operasyonlarına devam ettiğini duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, İdlib'de yer alan Han Şeyhun kentinde ve Al-Tamanah kasabasında bölgedeki El Nusra Cephesi militanlarına karşı, Esad rejimine ait güçlerin askeri operasyonları devam etti. Haberde, rejim güçlerinin Al-Tamanah ve Morek kasabaları arasındaki bölgede militanlarla çatıştığı ve çatışmada, birçok militanın öldürüldüğü ve yaralandığı belirtildi. Han Şeyhun civarında militanları hedef alan rejim güçlerinin, birçok aracı da tahrip ettiği bildirildi.

İNSANİ KORİDOR AÇILDI

Öte yandan haberde, rejim güçlerinin koruması altında Hama şehrinin kuzeyindeki Soran bölgesinde, sivillerin güvenli geçişini sağlamak için insani bir koridor açıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA