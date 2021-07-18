San Andreas Fayı konusu ne, oyuncuları kimler? San Andreas Fayı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?
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San Andreas Fayı konusu ne, oyuncuları kimler? San Andreas Fayı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

San Andreas Fayı konusu ne, oyuncuları kimler? San Andreas Fayı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?
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İzleyenleri ekrana bağlayan San Andreas Fayı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. San Andreas Fayı filmini izleyecek olanların merak ettiği San Andreas Fayı konusu nedir, San Andreas Fayı oyuncuları kimler ve San Andreas Fayı özeti gibi konuları inceliyoruz.

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan San Andreas Fayı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği San Andreas Fayı konusu, özeti ve San Andreas Fayı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Peki, San Andreas Fayı konusu ne, oyuncuları kimler? San Andreas Fayı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

SAN ANDREAS FAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

San Andreas Fayı filmi bugün TRT 1 ekranlarında saat 20:00 'da başlayacak.

SAN ANDREAS FAYI FİLMİ KONUSU NEDİR?

California'da yaşanan ve Batı Kıyı Şeridi'nin tamamını etkileyen büyük çaplı bir deprem faciasının ardından yaşanan arama kurtarma sürecinde, itfaiye eri Tom'un yaşadıklarını ön plana alan film, genç adamın duygusal hayatı ile sorumluluklarını dengede tutma çabasına odaklanıyor.

SAN ANDREAS FAYI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Brad Peyton

Oyuncular: Alexandra Daddario, Dwayne Johnson, Carla Gugino

Tür: Aksiyon, Drama, Gerilim

Yapım Yılı: 2015 (114 dk)

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2015 Cuma

Senaryo: Allan Loeb, Carlton Cuse

Yapımcı Firma: Flynn Picture Company

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: San Andreas

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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San Andreas Fayı konusu ne, oyuncuları kimler? San Andreas Fayı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? - Haberler
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