Samsung'un Yeni Amiral Gemisi Bu Tarihte Tanıtılıyor!

Samsung Galaxy Note 10 Resmi Tanıtım Tarihi Belli Oldu



Samsung'un yeni amiral gemisinin yani Galaxy Note 10 resmi tanıtım tarihi belli oldu. S10 ailesinin tüm özelliklerini miras almasını bekleyebiliriz. İşte Samsung Galaxy Note 10 Resmi Tanıtım Tarihi ve beklenen özellikleri hakkında bilgiler!

Söylentiler bir kez daha doğru çıktı. Beklendiği gibi 7 Ağustos tarihinden Brooklyn'deki Barclays Center'da düzenlenecek Samsung Unpacked 2019 etkinliği ile resmi olarak duyurulacak.

Elbette şirket etkinlikten ne bekleyeceğimiz konusunda bir şeyler söylemiyor. Yukarıda gördüğünüz görsel dışında bir paylaşım olmadı.

Galaxy Note 10 belli ki bu seneki etkinliğin yıldızı olacak. Beklenen özelliklerine gelince, Note 10'un sert kenarlı tasarımının korunması bekleniyor ancak S10 modellerinde gördümüz delgeç ekran kamera sistemi ve ekran altına gizlenen parmak izi okuyucu gibi özellikleri görebiliriz.

Öte yandan iki Galaxy Note 10 Sürümü olabilir!



Beklentiler 6.3 inçlik bir temel Galaxy Note 10 sürümüne 6.8 inçlik bir Galaxy Note 10+ – Galaxy Note 10 Plus modelinin de 5G destekli olarak gelebileceğini gösteriyor. S-Pen ve diğer özelliklerinde de geliştirmeler beklemek doğal.

Ancak eski kulaklık girişlerinin olmaması, MicroSD slotunun sadece PLUS modelinde olacak olması, tüketicileri bir adım geri durmaya zorlayabilir. Yani Samsung kullanıcılarının bazı özellikleri, yada kullanım kolaylıkları sona erebilir.

Bunu, Samsung Galaxy Note 10 Resmi Tanıtım Tarihi olan 7 Ağustos 2019 'da Göreceğiz.

Samsung

Android Police

Kaynak: Teknotalk.com