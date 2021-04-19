Samsung'un AR ürünü Galaxy SmartTag+ eşyaları bulmayı kolaylaştırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsung'un AR ürünü Galaxy SmartTag+ eşyaları bulmayı kolaylaştırıyor

Samsung'un AR ürünü Galaxy SmartTag+ eşyaları bulmayı kolaylaştırıyor
Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Güncel

Samsung Electronics, eşyaların konumunu bildiren yeni Galaxy SmartTag+ cihazının dünya çapında 16 Nisan'da satışa sunulacağını duyurdu.

Samsung Electronics, eşyaların konumunu bildiren yeni Galaxy SmartTag+ cihazının dünya çapında 16 Nisan'da satışa sunulacağını duyurdu.

Samsung açıklamasına göre, hem Bluetooth Düşük Enerji (BLE) hem de Geniş Paylaşım Ağı (UWB) teknolojisiyle donatılan Galaxy SmartTag+ sayesinde, eşyaların konumunu artık çok daha doğru bir biçimde tespit etmek mümkün olacak.

Galaxy SmartTag+ kullandığı artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle, akıllı telefonunun kamerasını kullanarak kaybolan eşyaların bulunduğu yeri görüntülemeyi sağlıyor.

Akıllı etiketinizin yerini uzaktan bulabiliyorsunuz

Açıklamada verilen bilgilere göre, Galaxy SmartTag+, SmartThings Find'ın güçlü konumlandırma kapasitesini daha da artırıyor. Etiketin bulunduğu araba anahtarı, çanta, cüzdan gibi eşyaları, sahibinden çok uzakta olsalar dahi harita üzerinde tespit edebilmeye olanak veriyor.

Bunun nedeni ise etiketlerde kullanılan BLE teknolojisi ve Galaxy cihaz ağının gücü. SmartThings uygulaması üzerinden SmartThings Find hizmetini kullananlar, akıllı telefonları veya tabletleri ile kaybolmuş akıllı etiketlerini veya cihazlarını bulabiliyor.

SmartThings Find hizmetine akıllı etiketin kaybolduğu bildirildiğinde, yakında bulunan herhangi bir etkinleştirilmiş Galaxy cihazı SmartThings sunucusuna konumu bildiriyor ve kullanıcı da bunun üzerine bildirim alıyor. SmartThings Find hizmetinde tüm veriler şifrelenip korunduğundan etiketin konumu sadece kullanıcı ile paylaşılıyor.

SmartTag akıllı etiketini kullanarak ışığı uzaktan kapatmak mümkün

Galaxy SmartTag+ ve SmartTag, kayıp eşyaları bulmanın yayında örneğin, evden çıkarken ışık açık unutulduğunda, eve geri dönmek yerine SmartTag+ veya SmartTag akıllı etiket kullanılarak ışığın uzaktan kapatılmasını da sağlıyor.

SmartThings uygulaması kullanılarak, etiket butonu üzerinden farklı fonksiyonlar etikette etkinleştirilebiliyor.

Dünyada 16 Nisan'dan itibaren satışta sunulacak olan cihazın Türkiye satış tarihi ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Samsung Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkan Yardımcısı ve Mobil Ar-Ge Ofisi Başkanı KJ Kim, konuyla ilgili, "Oyunun kurallarını yeniden belirleyen UWB teknolojisi, herhangi bir nesnenin konumunun çok daha büyük bir hassasiyetle tespit edilmesini sağlıyor. Biz de Samsung olarak kullanıcıların günlük yaşamlarını daha kolay ve konforlu hale getirmek amacıyla UWB'yi Galaxy ekosistemi içinde genişletmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Mehtap Ar Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Muslera Cenk Tosun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsung'un AR ürünü Galaxy SmartTag+ eşyaları bulmayı kolaylaştırıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 12:20:42. #1.15#

title