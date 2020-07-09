Samsung Galaxy Tab S7 Plus Özellikleri Sızdırıldı
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Samsung Galaxy Tab S7 Plus Özellikleri Sızdırıldı

Yakında tanıtılacak Galaxy Tab S7 ve Tab S7 Plus, Samsung'un 2020 amiral gemisi tabletleri olacak. İki modelin de 5 Ağustos'ta düzenlenecek Unpacked etkinliğinde

Samsung Galaxy Tab S7 Plus Özellikleri Sızdırıldı
09.07.2020 18:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:48

Yakında tanıtılacak Galaxy Tab S7 ve Tab S7 Plus, Samsung'un 2020 amiral gemisi tabletleri olacak. İki modelin de 5 Ağustos'ta düzenlenecek Unpacked etkinliğinde Galaxy Note 20 serisi ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Tanıtım etkinliği öncesinde Plus modelin neredeyse tüm özellikleri sızdırıldı.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus Özellikleri

SamMobile'ın özel haberine göre, Samsung Galaxy Tab S7 Plus, dün duyurulan Qualcomm Snapdragon 865 Plus işlemciden güç alacak. 12.4 inç, 2800 x 1752 çözünürlük, 267 ppi, AMOLED ekrana sahip olacak tabletin parmak izi okuyucusu ekranın altında olacak ancak optik mi yoksa ultrasonik mi olacak belli değil. Ekranın Bluetooth S-Pen desteği olacak ancak tabletle gelecek kalemin Galaxy Note 10 serisi hareketlerini veya Galaxy Note 20 ile göreceğimiz yeni imleç işlevlerini destekleyip desteklemeyeceği de bilinmiyor. Tablet, 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB depolama alanı seçenekleri sunacak; önceki modeller gibi microSD kart yuvası olabilir.

LTE ve 5G (6GHz altı) varyantları olacak tabletin arkasında 13 megapiksel + 5 megapiksel çift kamera kurulumunu göreceğiz. Önde 8 megapiksel kamera bize bakacak. Android 10 tabanlı One UI 2.5 ile gelecek tablet, 45W hızlı şarjı destekleyen 10.090 mAh bataryadan güç alacak.

Kaynak: Tamindir

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