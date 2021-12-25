Samsung Galaxy S22 Ultra'nın Özellikleri ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonu S22 Ulta'yı 2022'nin başlarında, muhtemelen ocak ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. Samsung'un amiral gemisi cihazını üç akıllı telefon modeli olarak piyasaya sürecek. Samsung Galaxy S22 Ultra'nın etrafındaki sızıntılar, söylentilere göre piyasaya sürülme tarihine yaklaştıkça daha hızlı bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Samsung Galaxy S22 aksesuarları İngiltere'deki bir perakendecinin web sitesinde listelendi ve yakında piyasaya sürüleceğini ima etti. Ayrıca Samsung Galaxy S22'nin üstte One UI 4 ile Android 12 çalıştıracağı bildiriliyor.

Bölgeye bağlı olarak Samsung'un Snapdragon 8 Gen 1 yonga setli S22 Ultra'yı veya Exynos 2022'yi göndermesi bekleniyor.

Birincil kameranın önceki modelle aynı kalması bekleniyor. Rapora göre, Samsung'un bir Dijital İyileştirici özelliği ekleyeceğini öne sürüyor. Bununla birlikte, 40 megapiksellik bir selfie kamerası alabilir.

Samsung Galaxy S22 Ultra: Özellikler Samsung, amiral gemisi S serisini genellikle şubat ayında piyasaya sürüyor. Ancak bu, Samsung'un bu yıl ocak ayının başlarında S21 serisini tanıtmasıyla değişti. Aksesuarlar arasında Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için kılıflar yer alıyor. Bununla birlikte Siyah, Koyu Kırmızı, Yeşil ve Beyaz renklerde S-pen kalem mevcut olacak.

Bu renkler muhtemelen yaklaşmakta olan S22 cihazlarının renk tonlarını gösteriyor. Samsung Galaxy S22+ ve Samsung Galaxy S22 Ultra'yı gösteriyor.

Samsung Galaxy S22 Ultra, videoda arka panelle aynı hizada oturan bir kamera modülü ile görülebilir. Arkada toplam 5 kamera var, ancak bunlar herhangi bir modülde yer almıyor. Bununla birlikte S22 Ultra, özel bir S Pen yuvasına, kavisli bir ekrana ve kare şeklinde bir çerçeveye sahiptir.

Rapor, S22 Ultra'nın 108 megapiksel birincil kamerayı S21 Ultra olarak ileriye taşıyacağını belirtiyor. Ancak bu sefer Samsung, mikro lens benzeri bir işlevsellik sunmak için lensi kullanacak. Özelliğin 108 megapiksel modunda çekim yaparken etkinleştirilmesi muhtemel gözüküyor.

Bunun yanı sıra Samsung'un Galaxy S22 serisi telefonlar için Android 12 tabanlı One UI 4.1 üzerinde çalıştığı söyleniyor. Yeni yazılımın lansman sırasında kullanıma sunulması bekleniyor. İnternette Samsung Galaxy S22 Ultra'nın çok sayıda canlı resmi ve sunumu var.

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