Samsung Galaxy Note10'u Kameraları, Neredeyse DSLR Ayarında Olacak

Akıllı telefon piyasasında başarıyı belirleyen unsurlardan bir tanesi de cihazların kamera kalitesidir. Samsung, bu alanda her zaman iddialı oldu. Hem donanım hem yazılım anlamındaki gelişmelerden faydalanan firma, şimdi de bambaşka bir yenilik yapmayı amaçlıyor.

Samsung, piyasadaki dişli rakipleri Apple, Huawei ve Google'a karşılık vermek için yeni, 3 aşamalı değişken mercek açıklığı için çalışıyor. Yeni modelde üç farklı diyafram açıklığı olacak. Bu da merceğe giren ışık miktarının manuel olarak düzenlenebilmesini sağlayacak. Düzenli olarak Samsung hakkında bilgiler paylaşan Ice universe adlı Twitter kullanıcısı, Samsung Çin'deki mühendislere dayandırdığı tweetinde üç aşamalı değişken mercekli kamerayı açıkladı. Kamera F1.5/F1.8/F2.4 diyafram açıklıklarına sahip olacak.

Şu anda piyasada bulunan Galaxy S10 modellerinde F1.5/F2.4 arası geçiş yapabilen mercekler kullanılıyor. Yeni cihaz ile bu geçişe bir ara nokta eklenmiş olacak, böylece ara değerlerde daha iyi fotoğraf çekimi sağlanacak. Bu teknoloji ile birlikte mobil kameralar, diyafram değişkenliği konusunda DSLR makinelere biraz daha yaklaşmış olacaklar.

Yeni Samsung Galaxy Note10 telefonların yenilenmiş kameralar dışında 25W hızlı şarj girişi, UFS 3.0 depolama standardı, 12 MP ana, 12 MP telefoto ve 16 MP ultra-geniş açı lenslere, ekrana gömülü parmak izi okuyucuya ve 4170 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Cihazın 6.8 inçlik bir Dynamic AMOLED ekranı olması ve süper ince çerçeveye sahip olması da sızdırılan diğer özellikler arasında. Cihazın içinde Exynos 9825 işlemci bulunacak, bu işlemciyi 12 GB'a kadar RAM destekleyecek.

Galaxy Note 10'un çıkış tarihi olarak ise 7 Ağustos tarihi öne çıkıyor.