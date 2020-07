Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra Fiyatı Sızdırıldı Geçtiğimiz günlerde Mistik Bronz rengiyle görünen Samsung Galaxy Note 20 Ultra ile Note 20'nin fiyatı sızdırıldı. 5 Ağustos'ta Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen Galaxy Note 20 serisinin fiyatı sızıntılarıyla ünlü Ice Universe'den geldi.

Samsung Galaxy Note 20 Serisi Fiyatı

Samsung, Galaxy Note 20 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Fold 2 ile eşzamanlı olarak tanıtılabilir. Tahmin edileceği gibi yeni akıllı telefonların maliyeti yüksek olacak, 1249 - 1499 dolar arasında fiyat etiketi görmemiz olası. Merakla beklenen teknolojik ürünlerin özellikleri, fiyatları ve tasarımlarına ilişkin sızıntılar gerçekleştiren Ice Universe, Galaxy Note 20 fiyatının 999 dolardan başlayacağını düşünüyor. Galaxy Note 20 Ultra fiyatının da 1299 dolardan başlayacağını tahmin ediyor. Karşılaştırma açısından, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'ın başlangıç fiyatı 946 dolar ve 1099 dolardı, iki model de 256GB dahili depolama alanı ile gelmişti.

Predict the price of the Galaxy Note20 series:

Note20, $999

Note20 Ultra, $1299

— Ice universe (@UniverseIce) July 4, 2020

Samsung Galaxy Note 20 Serisi Özellikleri

Söylentiler doğru çıkarsa, Galaxy Note 20 serisi 120Hz Sonsuz-O AMOLED ekran, Snapdragon 865 Plus/Exynos 992 işlemci, 16GB RAM, 512GB depolama alanı ile gelecek. Kalem biraz daha geliştirilecek, hızlı şarj da 45W'a kadar çıkarılabilir. Yeni modeller de ultrasonik ekran parmak izi okuyucu ile gelecek. Versiyona bağlı olarak üç veya dört sensörlü ana kameraya sahip olacaklar. One UI 2.5 kullanıcı arayüzü ile gelecek telefonda tüm fiziksel tuşlar sağda bulunacak.

Samsung Galaxy Note 20 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung, yaklaşan etkinlikte Note 20 serisinin yanı sıra Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip 5G ve yeni nesil Galaxy Buds kulaklıkları tanıtabilir. Şaşırtıcı bir şekilde, Galaxy Watch 3'ün 22 Temmuz'da çıkış yapması bekleniyor.

Kaynak: Tamindir