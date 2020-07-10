Samsung, Galaxy Note 20 İçin Heyecanlı Değil! Samsung, Galaxy Note 20 tanıtım etkinliğine hazırlanıyor. 5 Ağustos'ta online gerçekleşecek Unpacked etkinliğinde Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra modelleri tanıtılacak.

Samsung, Galaxy Note 20 tanıtım etkinliğine hazırlanıyor. 5 Ağustos'ta online gerçekleşecek Unpacked etkinliğinde Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra modelleri tanıtılacak. Şimdiden Note 20 serisinin tasarımından özelliklerine fiyatına her şeyi öğrendik; dolayısıyla tüketici tarafında fazla heyecan yok. Söylentilere göre, Samsung da aynı duyguları paylaşıyor.

Galaxy Note 20, Galaxy S20'nin Kaderini Paylaşabilir!

Samsung Galaxy Note 20 serisinin tanıtılmasına çok az kaldı. Lansman yaklaştıkça sızıntılar da arttı, tepe model olacak Note 20 Ultra'nın inceleme videosu bile paylaşıldı. Hal böyle olunca Note 20 lansmanı için heyecan düştü ancak Samsung da Note 20'nin patlama yapmayacağına inanıyor.

Galaxy Note 20'nin tanıtımı hala devam eden küresel salgın dönemine denk geldiğinden, Samsung piyasaya çıktığında telefonun fazla satmayacağını düşünüyor. Bu, Samsung için ilk olmayacak. Üst seviye telefon Galaxy S20'nin de tanıtımı pandemi dönemine denk gelmişti, Mart ayında başlayan satışlar iyi gitmedi çünkü o dönemde enfekte insan sayısı tüm dünyada hızla artmıştı. Benzer olay Galaxy Note 20'de de yaşanacak gibi. Dünya genelinde normalleşme süreci başlasa da vaka sayıları yeniden artmaya başladı, koronavirüs ikinci dalganın başlaması bekleniyor ve uzmanlara göre salgının bitmesi yakın değil.

Samsung Galaxy Note 20 Ne Zaman Çıkacak?

Samsung, Galaxy Note 20'yi 5 Ağustos'ta tanıtmayı planlıyor, satışların da aynı ay içinde başlaması bekleniyor. Söylentilere göre, Note 20, 21 Ağustos'ta ön siparişe açılacak. Bu, telefonun Eylül ayında satışa sunulacağı anlamına geliyor. Aynı dönemde Apple'ın iPhone 12 serisini tanıtması kuvvetle muhtemel.

Kaynak: Tamindir