Samsung Galaxy Buds X AirPods Katili Olabilir! Son zamanlarda tam kablosuz kulaklık pazarında yaşanan sert rekabeti yakından izliyoruz ve bu noktada öne çıkan Apple ve Samsung, bu rekabeti daha sert bir hale getirmek istiyor gibi görünüyor.

Son zamanlarda tam kablosuz kulaklık pazarında yaşanan sert rekabeti yakından izliyoruz ve bu noktada öne çıkan Apple ve Samsung, bu rekabeti daha sert bir hale getirmek istiyor gibi görünüyor. Samsung Galaxy Buds X ve Apple AirPods 3 yakın bir zamanda tanıtılabilir.

Samsung Galaxy Buds X Ne Zaman Tanıtılacak?

Yakın zamanda ortaya atılan söylentilere göre Apple ve Samsung yeni tam kablosuz kulaklık modelleri üzerinde çalışmaya başladı. Bu noktada yine sızıntılar dahilinde Samsung'un AirPods'a sert bir rakip geliştirmeyi hedeflediği iddia ediliyor.

Şirket tarafından Galaxy Buds X olarak sertifikalandırılan modelin çıkış tarihi, fiyatı ya da özellikleri şu aşamada belli değil. Buna karşın bu sefer aktif gürültü engelleyici ile karşılaşmamız oldukça muhtemel gözüküyor.

Öte taraftan AirPods 3 ile bu sene içerisinde karşılaşacağımız tahmin edildiğinden Samsung'un yeni modeli ile de bu sene içerisinde karşılaşmamız oldukça olası olabilir. Eğer bu doğru ise Ağustos 2020 döneminde Galaxy Note 20 ile tanıtılmasını bekleyebiliriz.

Tabii şu aşamada bunların bir sızıntıdan ve tahminden ibaret olduğunu vurgulamakta fayda var. Önümüzdeki dönemlerde her iki model hakkında daha detaylı sızıntılarla karşılaşmayı bekliyoruz. Bu noktada olası gelişmelerden haberdar olabilmek için bizi takipte kalın.