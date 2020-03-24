Samsung Galaxy A31 Özellikleri Resmileşti Samsung Galaxy A31, uygun fiyatlı akıllı telefon arayan kullanıcılar için yeni seçenek. 48 megapiksel dörtlü kamera sistemi ve 5000 mAh bataryası ile dikkat çeken Galaxy A serisinin yeni üyesi A31'in özellikleri haberimizde.

Samsung Galaxy A31, uygun fiyatlı akıllı telefon arayan kullanıcılar için yeni seçenek. 48 megapiksel dörtlü kamera sistemi ve 5000 mAh bataryası ile dikkat çeken Galaxy A serisinin yeni üyesi A31'in özellikleri haberimizde.

Samsung Galaxy A31 Özellikleri

Samsung Galaxy A31 telefon resmi olarak duyuruldu. 6.4 inç, 1080p çözünürlüğe çıkabilen, 20: 9 formatında, damla çentikli Super AMOLED ekranla gelen telefon, M31'e kıyasla daha dar, daha ince ve daha hafif yapıda.

Arkadaki dörtlü kamera M-telefona benzer şekilde görünüyor ve işlev görüyor. 48 megapiksel ana sensör (f/2.0 diyafram, 0.8µm piksel), 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera (123 derece), 5 megapiksel makro kamera ve 5 megaoiksel derinlik sensörü, arka kamera sistemini oluşturuyor. Samsung, telefonun işlemcisi hakkında detay vermedi ancak sızdırılan benchmark testlerine göre işlemci MediaTek Helio P65. Bu işlemci, iki adet Cortex-A75 işlemci çekirdeğine sahip ve Galaxy M31'in içindeki dört adet A73 çekirdekten daha yeni ve daha güçlü. Bellek ve depolama noktasında, Galaxy A31 iki seçenek (4GB RAM ve 64GB depolama, 6GB RAM ve 128GB depolama) sunuyor. Dahili depolama alanı microSD kart ile 512GB'a kadar genişletilebiliyor. Telefon, USB-C portu üzerinden 15W hızlı şarj destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor.

Samsung Galaxy A31, siyah, beyaz, mavi ve kırmızı (farklı isimlendirmelerle) olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile geliyor. Telefonun fiyatı ve çıkış tarihi açıklanmadı.