Samsung Galaxy A21 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber Samsung Galaxy A21'e yakından bakalım.

Samsung Galaxy A21 Özellikleri

6.5 inçlik ekrana sahip olan Galaxy A21 tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmekte. Akıllı telefonu sol üst köşesinde bir adet 13 MP'lik delikli kamera sensörü yer almakta. Arka tarafta ise 4 adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 16MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü.

Akıllı telefonun hangi yonga setinden güç aldığı açıklanmadı. 3GB RAM ile gelen Galaxy A21, 32GB depolama alanına sahip. Bu depolama alanı microSD kart yardımı ile 512 GB'a kadar artırılabiliyor. 4.000 mAh bataryadan güç alan cihazda 15 Watt'lık hızlı şarj teknoloji bulunmakta.

Samsung Galaxy A21 Fiyatı

Samsung Galaxy A21'in fiyatı 249,99 dolar olarak açıklandı. Cihaz bu yaz ABD'de satışa sunulacak. Akıllı telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmezliğini korumakta.