Samsung Galaxy A10s, Detaylarıyla Ortaya Çıktı

2019'un Şubat ayı içerisinde düzenlediği bir etkinlikte bütçe modeli akıllı telefonu Galaxy A10'u duyuran Samsung, geçtiğimiz haftalarda ise Galaxy A ailesinin bir diğer modeli Galaxy A10e'yi tanıtmıştı. Bugün ortaya çıkan bazı kayıtlara göre Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy A10s isimli bir cihaz üzerinde çalışıyor.

Galaxy A10 serisinin 3. üyesi hâline gelecek olan Galaxy A10s'in model numarası ise SM-A107F. 3.900 mAh batarya kapasitesini bünyesinde barındıracağı öğrenilen Galaxy A10s'in arka tarafının tasarım taslağı; cihazın iki adet arka kameraya, bir adet LED flaşa ve parmak izi okuyucusuna sahip olacağını doğruluyor.

Micro-USB olduğu tahmin edilen portun sağ tarafında 3,5 mm kulaklık girişinin bulunmasını ise cihazın bir artısı olarak ele alabiliriz. 157 x 75,8 x 174,3 mm ölçülerine sahip olduğu belirtilen cihazın (bu ölçülere göre) ekranının 6,86 inç olması bekleniyor. Cihaz hakkında daha fazla detay ortaya çıktığında yine sizlerle paylaşıyor olacağız.