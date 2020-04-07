Samsung, Bu Telefonlara Desteği Kesiyor!
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Samsung, Teknoloji

Samsung, Bu Telefonlara Desteği Kesiyor!

Samsung, dört yıl önce resmi tanıtımını gerçekleştirdiği iki telefona destek vermeyi kesiyor. Söz konusu Samsung akıllı telefonlar artık Android güvenlik güncellemesini de almayacak.

07.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:51
Samsung, Bu Telefonlara Desteği Kesiyor!

Samsung, dört yıl önce resmi tanıtımını gerçekleştirdiği iki telefona destek vermeyi kesiyor. Söz konusu Samsung akıllı telefonlar artık Android güvenlik güncellemesini de almayacak.

Güney Koreli teknoloji devi, lansmanından dört yıl sonra Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge'e yazılım desteği vermeyi kesti. Her iki telefon da üç ayda bir güvenlik güncellemesi alıyordu ve geçtiğimiz ay Mart 2020 güvenlik güncellemesini aldılar ancak şimdi Samsung'un Android Güvenlik Güncellemeleri cihaz veritabanında bulunmuyorlar. Hala güvenlik güncellemeleri alan Galaxy S7 Active modeli için de destek yakında kesilecek.

Samsung'un Galaxy S7 ve S7 Edge telefonu 2016 yılında Android 6.0 Marshmallow ile piyasaya sürülmüş, 2018'e kadar iki büyük Android sürüm güncellemesi almıştı. Geçtiğimiz aya kadar da güvenlik güncellemesi aldılar. Android dünyasında dört yıllık yazılım desteği nadirdir, Samsung'un satın alma sonrası müşteri desteğini sağlama konusunda ne kadar çaba sarf ettiğini görmüş olduk.

Aylık Güvenlik Güncellemesi Alan Mevcut Modeller

Galaxy Fold, Galaxy Z Flip

Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S8 Active, Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G, Galaxy S10 Lite, Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy Note8, Galaxy Note9, Galaxy Note10, Galaxy Note10 5G, Galaxy Note10+, Galaxy Note10+ 5G, Galaxy Note10 Lite

Enterprise Modeller: Galaxy A8 (2018), Galaxy A50, Galaxy XCover4s, Galaxy XCover FieldPro, Galaxy XCover Pro

Üç Ayda Bir Güvenlik Güncellemesi Alan Mevcut Modeller

Galaxy S7 Active, Galaxy S8 Lite

Galaxy A2 Core, Galaxy A5 (2017), Galaxy A6, Galaxy A6+, Galaxy A7 (2018)

Galaxy A8 Star, Galaxy A8s, Galaxy A9 (2018)

Galaxy A10, Galaxy A10e, Galaxy A10s, Galaxy A20, Galaxy A20e, Galaxy A20s, Galaxy A30, Galaxy A30s, Galaxy A40, Galaxy A50s, Galaxy A51, Galaxy A60, Galaxy A70, Galaxy A70s, Galaxy A71, Galaxy A80, Galaxy A90 5G, Galaxy A01

Galaxy J2 Core, Galaxy J3 Top, Galaxy J4, Galaxy J4+, Galaxy J4 Core, Galaxy J6, Galaxy J6+, Galaxy J7 Duo, Galaxy J7 Top, Galaxy J7 Prime2, Galaxy J8

Galaxy M10, Galaxy M10s, Galaxy M20, Galaxy M21, Galaxy M30, Galaxy M31, Galaxy M30s, Galaxy M40

Galaxy Tab A 10.5 (2018), Galaxy Tab A 10.1 (2019), Galaxy Tab A 8 (2019), Galaxy Tab A 8 Plus (2019), Galaxy Tab A 8.4 (2020), Galaxy Tab Active2, Galaxy Tab Active Pro

Galaxy Tab S4, Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 5G, Galaxy View2

W20 5G

Düzenli Güvenlik Güncellemesi Alan Modeller

Galaxy A3 (2017), Galaxy A7 (2017), Galaxy A8+ (2018), Galaxy Note FE

Galaxy J3 (2017), Galaxy J3 Pop, Galaxy J5 (2017), Galaxy J5 Prime, Galaxy J7 (2016), Galaxy J7 (2017), Galaxy J7 Prime, Galaxy J7 Pop, Galaxy J7 Max, Galaxy J7 Neo, Galaxy J7+

Galaxy Tab A 10.1 (2016), Galaxy Tab A (2017), Galaxy Tab S3, Galaxy Tab E 8 Refresh

Kaynak: Tamindir

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