Samsun ve Tokat'ta Kurban Bayramı öncesi "drone" ile trafik denetimi
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Samsun ve Tokat'ta Kurban Bayramı öncesi "drone" ile trafik denetimi

Samsun ve Tokat'ta Kurban Bayramı öncesi 'drone' ile trafik denetimi
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Samsun ve Tokat'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi drone desteğiyle trafik denetimi yaptı.

Samsun ve Tokat'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi drone desteğiyle trafik denetimi yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünce Samsun-Sinop kara yolunda drone desteğiyle denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde kırmızı ışık, kemer kullanımı, sürücülerin telefonla konuşması gibi ihlal yapan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Tokat

Tokat Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri de Niksar Bölge Trafik İstasyonu önünde drone desteğiyle gerçekleştirdiği uygulamada, araçlarından indirilen sürücülere ve ailelerine su, meyve suyu ve kek ikram edildi.

D-100 kara yolundaki uygulama alanına gelen İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, sürücülerle bir süre sohbet etti.

Araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler veren Erdoğan, seyahatlerini dikkatli yapmaları konusunda uyardığı sürücülerin ve ailelerinin bayramını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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