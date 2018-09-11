Samsun'un Turizm Haritasının Güncellenmesi Çalışmaları
Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Samsun'un turizm haritasının güncellenmesi için çalışmalara başladı.
Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Samsun'un turizm haritasının güncellenmesi için çalışmalara başladı.
İpekdal, Kavak Kaymakamı Fahri Onay'ı ziyaret ederek güncellenecek Samsun turizm haritası hakkında bilgilendirmede bulunarak, haritada yer alacak Kavak'la ilgili noktaları işaretledi.
Samsun turizm haritasının 2 bölüm halinde olacağını belirten İpekdal, haritanın ikinci bölümünde Samsun'un güneyinde yer alan, Asarcık, Kavak, Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerinin detaylı olarak yer alacağını açıkladı.
Ziyarete Gazi Halk Kütüphanesi Müdürü Hakan Oktay da katıldı.